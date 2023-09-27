T.C. ŞİLE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/475 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLARIN BİLGİLERİ;

1-İstanbul İli Şile İlçesi Balibey Mahallesi 36 Ada 70 Parsel (ifraz öncesi 36 Ada 11 Parsel)

2-İstanbul İli Şile İlçesi Çayırbaşı Mahallesi 0 Ada 5 Parsel

3-İstanbul İli Şile İlçesi Çayırbaşı Mahallesi 0 Ada 759 Parsel (ifraz öncesi 0 Ada 11 Parsel)

4-İstanbul İli Şile İlçesi Çayırbaşı Mahallesi 0 Ada 762 Parsel (ifraz öncesi 0 Ada 10 Parsel)

5-İstanbul İli Şile İlçesi Çayırbaşı Mahallesi 0 Ada 775 Parsel (ifraz öncesi 0 Ada 12 Parsel)

6-İstanbul İli Şile İlçesi Çayırbaşı Mahallesi 659 Ada 5 Parsel (ifraz öncesi 659 Ada 2 Parsel)

Sayılı taşınmazların tamamının kamulaştırılmasına yönelik açılan dava.

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/475 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

1- Tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine İdari Yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davaları açılabilecektir,

2- Husumet Şile Belediye Başkanlığına yöneltilecektir,

3- Kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını veya yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan İdare adına tescil edilecektir,

4- Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli hak sahibi adına T.C. Ziraat Bankası Şile Şubesine yatırılacaktır.

5- Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri,

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 07/09/2023

Basın No: ILN01898113

#ilan.gov.tr