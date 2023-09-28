BUCAK BELEDİYESİ TAŞINMAZ SATIŞ İHALE İLANI

Giriş Tarihi: 29.09.2023 00:00
|s.no
|Zemin Hisse Maliği
|Taşınmazın Mahallesi
|Ada
|Parsel
|Toplam Alan
|TAŞINMAZIN CİNSİ
|Taşınmaz Tahmini Bedel(KDV HARİÇ)
|KDV ORANI %
|GECİCİ TEMİNAT MİKTARI
|1.
|BUCAK BELEDİYESİ
|SANAYİ Mah.si
|1604
|2
|67,70
|(1 NOLU ASMA KATLI DÜKKAN)
|2.600.000,00₺
|18
|80.000,00₺
|2.
|BUCAK BELEDİYESİ
|SANAYİ Mah.si
|1604
|2
|69,70
|(2 NOLU ASMA KATLI DÜKKAN)
|2.600.000,00₺
|18
|80.000,00₺
Madde 2 : Şartname Ve Eklerinin nerden ve hangi şartlarda alınacağı temini:
1-- İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.
2-İhale dokümanının görülebileceği ve satın alınabileceği yer:
Bucak Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü dür.
3-İhale dokümanının satış bedeli (varsa vergi dâhil) : 250,00 TL
4-İstekliler, ihale dokümanının satış bedelini, Bucak Belediye Başkanlığı Tahsilât Servisine ya da Bucak Belediye Başkanlığı'nın Halk Bankası Bucak Şubesi'ndeki IBAN: TR 84 000 1200 9317 0000 7 0000 22 numaralı hesabına veya belediye gelir şefliğine yatıracaklardır.
Madde :3 İhalenin Nerede hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı:
1- İhale usulü : 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Açık Artırma usulü
2- İhalenin yapılacağı yer : Belediye Hizmet Binası Toplantı salonu
3- İhale Tarihi : 03/11/2023/ CUMA
4- İhale Saati : 11.00
Madde 4: İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri belirtilen tarihe kadar sunmaları gerekir:
1-Kimlik Fotokopisi
2-Kanuni İkametgâh Belgesi Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, telefon numarası,
3-Şartname Bedeli ( 250,00 TL ), yatırıldığına dair makbuz.
4-Şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,
5-Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
6-Bucak Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak Borcu Yoktur yazısı
Madde 5- İhale Katılım Evraklarının Teslim Edileceği/Sunulacağı Yer, Evrak Verme Tarih Ve Saati :
1- İhale Katılım Evraklarının teslim edileceği yer : Bucak Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü
2- İhale Katılım evraklarının teslim edileceği son tarih ve saat : 03/11/2023 CUMA Saat :11/00
İLAN OLUNUR.
Basın No: ILN01898896
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