BUCAK BELEDİYESİ TAŞINMAZ SATIŞ İHALE İLANI

s.no Zemin Hisse Maliği Taşınmazın Mahallesi Ada Parsel Toplam Alan TAŞINMAZIN CİNSİ Taşınmaz Tahmini Bedel(KDV HARİÇ) KDV ORANI % GECİCİ TEMİNAT MİKTARI 1. BUCAK BELEDİYESİ SANAYİ Mah.si 1604 2 67,70 (1 NOLU ASMA KATLI DÜKKAN) 2.600.000,00₺ 18 80.000,00₺ 2. BUCAK BELEDİYESİ SANAYİ Mah.si 1604 2 69,70 (2 NOLU ASMA KATLI DÜKKAN) 2.600.000,00₺ 18 80.000,00₺

Satış Yapacak İdareye ilişkin Bilgiler :1.1- İdarenin;a) Adı : Bucak Belediye Başkanlığıb) Adresi :Pazar Mahallesi Atatürk Caddesi No:1 BUCAK/BURDURc) Telefon numarası : 2483251001d) Faks Numarası : 2483253180e) Elektronik posta adresi : bucak.bel.trMadde 1- İhale Konusu olan işin niteliği , yeri ve Miktarı, Tahmini bedel ve teminat miktarları.

Madde 2 : Şartname Ve Eklerinin nerden ve hangi şartlarda alınacağı temini:

1-- İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

2-İhale dokümanının görülebileceği ve satın alınabileceği yer:

Bucak Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü dür.

3-İhale dokümanının satış bedeli (varsa vergi dâhil) : 250,00 TL

4-İstekliler, ihale dokümanının satış bedelini, Bucak Belediye Başkanlığı Tahsilât Servisine ya da Bucak Belediye Başkanlığı'nın Halk Bankası Bucak Şubesi'ndeki IBAN: TR 84 000 1200 9317 0000 7 0000 22 numaralı hesabına veya belediye gelir şefliğine yatıracaklardır.

Madde :3 İhalenin Nerede hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı:

1- İhale usulü : 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Açık Artırma usulü

2- İhalenin yapılacağı yer : Belediye Hizmet Binası Toplantı salonu

3- İhale Tarihi : 03/11/2023/ CUMA

4- İhale Saati : 11.00



Madde 4: İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri belirtilen tarihe kadar sunmaları gerekir:

1-Kimlik Fotokopisi

2-Kanuni İkametgâh Belgesi Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, telefon numarası,

3-Şartname Bedeli ( 250,00 TL ), yatırıldığına dair makbuz.

4-Şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

5-Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

6-Bucak Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak Borcu Yoktur yazısı

Madde 5- İhale Katılım Evraklarının Teslim Edileceği/Sunulacağı Yer, Evrak Verme Tarih Ve Saati :

1- İhale Katılım Evraklarının teslim edileceği yer : Bucak Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü

2- İhale Katılım evraklarının teslim edileceği son tarih ve saat : 03/11/2023 CUMA Saat :11/00



İLAN OLUNUR.

Basın No: ILN01898896

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