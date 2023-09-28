ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

SAYI ADRESİ ADA/PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ CİNSİ MUHAMMEN BEDELİ GEÇİCİ TEMİNATI İHALE TARİH VE SAATİ 1 Barbaros Mah. Hüseyin Akif Terzioğlu Cad. No:25 Libra Plaza İş Merkezi 4.Kat Daire:47

705/5

50,20 m2

İŞYERİ

2.750.000,00 TL

82.500,00 TL 25.10.2023

Saat:14:00

2 Barbaros Mah. Hüseyin Akif Terzioğlu Cad. No:25 Libra Plaza İş Merkezi 5.Kat Daire:51

705/5

37,91 m2

İŞYERİ

2.300.000,00 TL

69.000,00 TL 25.10.2023

Saat:14:05

3 Barbaros Mah. Hüseyin Akif Terzioğlu Cad. No:25 Libra Plaza İş Merkezi 5.Kat Daire:52

705/5

41,54 m2

İŞYERİ

2.600.000,00 TL

78.000,00 TL 25.10.2023

Saat:14:10

4 Barbaros Mah. Hüseyin Akif Terzioğlu Cad. No:25 Libra Plaza İş Merkezi 5.Kat Daire:54

705/5

66,27 m2

İŞYERİ

4.000.000,00 TL

120.000,00 TL 25.10.2023

Saat:14:15

5 Barbaros Mah. Hüseyin Akif Terzioğlu Cad. No:25 Libra Plaza İş Merkezi 5.Kat Daire:57

705/5

50,20 m2

İŞYERİ

2.750.000,00 TL

82.500,00 TL 25.10.2023

Saat:14:20

6 Arslanca Mah. Ahi Evren Cad. No:1 1923 Apartmanı 1.Kat Daire:4

1062/22

127,75 m2

MESKEN

5.000.000,00 TL

150.000,00 TL 25.10.2023

Saat:14:25

7 Arslanca Mah. Ahi Evren Cad. No:1 1923 Apartmanı 2.Kat Daire:7

1062/22

127,66 m2

MESKEN

5.000.000,00 TL

150.000,00 TL 25.10.2023

Saat:14:30

8 Arslanca Mah. Ahi Evren Cad. No:1 1923 Apartmanı 3.Kat Daire:13

1062/22

127,75 m2

MESKEN

5.000.000,00 TL

150.000,00 TL 25.10.2023

Saat:14:35

9 Arslanca Mah. Ahi Evren Cad. No:1 1923 Apartmanı 4.Kat+Çatı Daire:15

1062/22

216,25 m2

DUBLEKS MESKEN

6.400.000,00 TL

192.000,00 TL 25.10.2023

Saat:14:40

10 Arslanca Mah. Ahi Evren Cad. No:1 1923 Apartmanı 4.Kat+Çatı Daire:18

1062/22

216,25 m2

DUBLEKS MESKEN

6.400.000,00 TL

192.000,00 TL 25.10.2023

Saat:14:45

Mülkiyetleri Belediyemize ait olan aşağıda adresi, ada ve parseli, yüzölçümü, cinsi, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve saati belirtilen 10 (on) adet taşınmaz, Çanakkale Belediyesi meclis salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45.maddesine göre Açık Teklif Usulü ile satılacaktır.İhale şartnameleri hafta içi her gün mesai saatleri içerisinde Çanakkale Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden ücretsiz temin edilebilir.



İSTEKLİLERDEN ARANILAN BELGELER:

İhaleye katılmak isteyen istekliler aşağıdaki evrakları eksiksiz bir şekilde hazırlayarak 25.10.2023 tarihinde ihale saatinden önce Çanakkale Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir.

A-GERÇEK KİŞİLERDEN:

1-Nüfus Cüzdan Sureti

2-Kanuni ikametgâh belgesi

B-TÜZEL KİŞİLERDEN:

1-Mevzuatı gereği siciline kayıtlı bulunduğu idareden ihalenin yapıldığı yılda alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

2-İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeler veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler

3-Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak ve teklif vermeye yetkili olan kişilerin vekili olduğuna dair noter onaylı vekâletname ve noter tasdikli imza sirküleri

4-Dernek veya vakıf ise, ihaleye katılmaya ve yetkilendirilmeye dair alınmış yönetim kurulu kararı





C-ORTAK BELGELER:

1-Vekâleten iştirak ediliyor ise vekaleten iştirak edenin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıla ait noter tasdikli vekaletname ile noter tasdikli imza sirküleri

2-İlanda yazılı olan geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya milli bankalardan birinden alınmış teminat mektubu

3-Belediyemize borcu olmadığına dair Çanakkale Belediyesi İcra ve Takip Biriminden alınacak borcu yoktur belgesi

D-ORTAK GİRİŞİM OLMASI HALİNDE:

1- Bu ihale için uygun olarak düzenlenmiş noterden tasdikli ortak girişim beyannamesi ve Ortak girişimi oluşturan gerçek ve/veya tüzel kişilerin her birinin (A) ve/veya (B) ile (C) maddelerindeki esaslarına göre temin edecekleri belgeler.



2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU UYARINCA İLGİLİLERE İLAN OLUNUR.

Basın No: ILN01894128

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