EZİNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN TAŞINMAZ ARSA SATIŞ İHALESİ İLANI

Giriş Tarihi: 29.09.2023 00:00
Güncelleme Tarihi: 29.09.2023 01:35
|No
|Köy
|Cinsi
|Ada/Parsel
|M2
|Muhammen Bedeli
|Geçici Teminatı
|İhale Saati
|1
|Tavaklı
|Arsa
|309/3
|991,92
|6.995.000,00 - TL
|209.850,00 - TL
|11.00
|2
|Tavaklı
|Arsa
|297/268
|758,10
|5.345.000,00 - TL
|160.350,00 - TL
|11.15
|3
|Tavaklı
|Arsa
|370/1
|1427,20
|9.780.000,00 - TL
|293.400,00 - TL
|11.30
|4
|Tavaklı
|Arsa
|371/1
|1417,98
|9.715.000,00 - TL
|291.450,00 - TL
|11.45
A) GERÇEK KİŞİLERDEN :
1-Nüfus cüzdan sureti,
2-İkametgah belgesi,
3-Geçici teminatı yatırdığına dair makbuz,
4-Temsil durumunda ;satış ihalesi için noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,
5-Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi
6- Şartname bedeli makbuzu,
B) TÜZEL KİŞİLERDEN :
1-Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
2-Şirketlerden; Noter tasdikli imza sirküsü,
3-Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü,
4-Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi,
5-Derneklerden; dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,
6- Geçici teminatı yatırdığına dair makbuz,
7-Temsil durumunda; Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,
8- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi
9- Şartname bedeli makbuzu,
Ezine Belediyesince İlan Olunur.
Basın No: ILN01897518
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