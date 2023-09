T.C. BABAESKİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2023/268 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ

BİLGİLERİ : Kırklareli ili, Babaeski ilçesi, Pancarköy Köyü, 175 Ada, 8 Parsel

MALİKİN ADI VE SOYADI: İBRAHİM SEYHUN ÇORALI-

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ

ESAS NO : 2023/270 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ

BİLGİLERİ :Kırklareli ili, Babaeski ilçesi, Pancarköy Köyü, 252 Ada, 7 ve 8 Parsel,

MALİKİN ADI VE SOYADI :1- CELAL BOYACI-

2- CEMAL BOYACI-

3- KAMİL BOYACI-

4- KAMURAN BOYACI-

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ

ESAS NO : 2023/272 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ

BİLGİLERİ : Kırklareli ili, Babaeski ilçesi, Pancarköy Köyü, 252 Ada, 10 Parsel

MALİKİN ADI VE SOYADI : BÜNYAMİN TEKELİ-

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ

ESAS NO : 2023/274 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ

BİLGİLERİ : Kırklareli ili, Babaeski ilçesi, Pancarköy Köyü, 252 Ada, 13 Parsel

MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- TAMER HALICI-

2- TANJU HALICI-

3- VİCDAN HALICI-

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ

ESAS NO : 2023/276 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ

BİLGİLERİ :Kırklareli ili, Babaeski ilçesi, Pancarköy Köyü, 252 Ada, 17 Parsel

MALİKİN ADI VE SOYADI : TURAN BUĞDAYCI-

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ

ESAS NO : 2023/278 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ

BİLGİLERİ :Kırklareli ili, Babaeski ilçesi, Pancarköy Köyü, 254 Ada, 83 Parsel

MALİKİN ADI VE SOYADI : SAİM KURU-

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ

ESAS NO : 2023/280 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ

BİLGİLERİ :Kırklareli ili, Babaeski ilçesi, Pancarköy Köyü, 254 Ada, 109 Parsel

MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- MEHMET ALPER- (Osman Oğlu)

2- MUSTAFA ALPER- (Mehmet Oğlu)

3- RAZIYE ALPER-

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ

ESAS NO : 2023/282 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ

BİLGİLERİ :Kırklareli ili, Babaeski ilçesi, Pancarköy Köyü, 254 Ada, 116 Parsel

MALİKİN ADI VE SOYADI : ADİL ATALAY MİL-

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ

ESAS NO : 2023/284 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ

BİLGİLERİ :Kırklareli ili, Babaeski ilçesi, Pancarköy Köyü, 254 Ada, 165 Parsel

MALİKİN ADI VE SOYADI : AHMET LEVENT GENCER(muris)

FATMA GENCER-(MİRASÇI)

HİLMİ ULUÇ GENCER-(MİRASÇI)

BARBAROS GENCER -(MİRASÇI)

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ

ESAS NO : 2023/286 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ

BİLGİLERİ :Kırklareli ili, Babaeski ilçesi, Pancarköy Köyü, 254 Ada, 165 Parsel

MALİKİN ADI VE SOYADI :

1- GÜLŞEN ERTÜRK- 17-HAVVA UYGUN

2- HACER KARAKÖYLÜ- 18-NERİMAN ALDOĞAN

3- MEMIŞ SELLI- (MURİS) 19-LEVENT AL

4- MUSTAFA KARAKÖYLÜ- 20-NİLGÜN ŞEN

5- MUSTAFA KARAKÖYLÜ- 21-GÜLTEKİN AL

6- SAIT AL- (MURİS) 22-MÜNÜR AL

7- SERAP GEZER- 23-HİCRİ AL

8- SÜLEYMAN SELLİ- 24-LEYLA ULUDERE

9-ASİYE KARAKÖYLÜ 25-BEDİA AL

10- SÜLEYMAN SELLİ 26-ÜNSAL AL

11-KIYMET OKUR 27-ASLIHAN ALBAYRAK

12-MEHMET KURUOĞLU 28-ERSAN YILDIZ

13-SÜLEYMAN KURUOĞLU 29-HULİSİ YILDIZ

14-KADRİYE DÖNER 30-HALİDE AVCI

15-NAZİF KURUOĞLU 31-KADRİYE PARLAK

16-SEVCAN ERGÜL

32-HALİSE AKIN 41-MAYİSER AL

33-NÜRULHÜDA ŞENGÜL 42-TARKAN TARIK AL

34-ERDOĞAN GÖNÜLALAN43-HÜSNÜ FARUK AL

36-NERGİZ YAKUT 44-SÜLEYMAN EMRE AL

37-BEHİYE AL 45-GÜL BEGÜM KAR

38-ÖZGE AL EMEK 46-AYFER KÜÇÜKFİLİZ

39-ŞULE DİDEM ULUTÜRK47-SEZER BAĞCI

40-BEYZA ÇINARKÖK 48-TAMER ÖZGÜNER

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ

ESAS NO : 2023/288 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ

BİLGİLERİ :Kırklareli ili, Babaeski ilçesi, Pancarköy Köyü, 254 Ada, 170 Parsel

MALİKİN ADI VE SOYADI : : FERHAT İÇEN-

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ

ESAS NO : 2023/290 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ

BİLGİLERİ :Kırklareli ili, Babaeski ilçesi, Pancarköy Köyü, 254 Ada, 173 Parsel

MALİKİN ADI VE SOYADI : 1-AHMET LEVENT GENCER-(MURİS)

2-FATMA KÖSE-

3- FATMA GENCER-(MİRASÇI)

4- HİLMİ ULUÇ GENCER-(MİRASÇI)

5- BARBAROS GENCER -(MİRASÇI)

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ

ESAS NO : 2023/292 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ

BİLGİLERİ :Kırklareli ili, Babaeski ilçesi, Pancarköy Köyü, 254 Ada, 204 Parsel

MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- AZMİYE ŞEN-

2- EROL TARLAN-

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ

ESAS NO : 2022/472 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ

BİLGİLERİ :Kırklareli ili, Babaeski ilçesi, Müsellim Köyü, 193 Ada, 146 Parsel

MALİKİN ADI VE SOYADI : NURİYE ERDİL-

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/268 Esas, 2023/270 Esas, 2023/272 Esas, 2023/274 Esas, 2023/276 Esas, 2023/278 Esas, 2023/280 Esas, 2023/282 Esas, 2023/284 Esas, 2023/286 Esas, 2023/288 Esas, 2023/290 Esas, 2023/292 Esas, 2022/472 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.19/07/2023

Basın No: ILN01899313

#ilan.gov.tr