T.C. İstanbul Anadolu 30. Asliye Hukuk Mahkemesinden

ESAS NO : 2023/354

KARAR NO : 2023/713

Davacı İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü tarafından mahkememizde açılan Tapu İptali Ve Tescil davası nedeniyle;

Mahkememizce davalı Atanasios Koçoğlu'nun dava dilekçesinde belirtilen adresine dava dilekçesi ve tensip zaptı tebliğe çıkarılmış ise de tebliğ işlemi yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ile tensip zaptı ilanen tebliğ edilmiş olup, Mahkememiz gerekçeli kararının da ilanen tebliğine karar verilmekle;

Mahkememizce somut dosya kapsamında verilen yargılama neticesinde davanın reddine karar verilmiş olup, karara karşı, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde istinaf yasa yoluna başvurulabileceği hususu ihtar olunur.

İşbu ilanın yayım tarihinden itibaren yedi gün sonra tebliğ yapılmış sayılır.

Basın No: ILN01899253

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