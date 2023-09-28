T.C. MERSİN 1. İCRA DAİRESİ

1.446.000,00

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Taşıt

33M0335 Plakalı , 1998 Model , IVECO Marka , 50 -NM 24.7 Tipli , 804005230872233 Motor No'lu , NMS0636000T221403 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Çekiş Tipi Arkadan itiş , Motor Hacmi 3908cm3 ,OTOYOL-İVECO marka, 1998 model, 50 NM24.7 tipi ( etiketinden) , 804005230872233 motor no (etiketinden), NMS0636000T221403 şasi nolu (etiketinden) okundu, SARI KIRMIZI renkli, 24 koltuklu, DİZEL yakıtlı, 3908 cm3 silindir. hacimli, 64,7 kw motor gücünde, MANÜEL vitesli, Yolcu Nakli-Ticari OTOBÜS olduğu, araç üzerinde yapılan detaylı inceleme ve tespitlerde; aracın ruhsatının olmadığı, anahtarının olduğu, aküsünün bitik olduğu, çalışmadığı, km. göstergesinde 198.833 km de olduğu, aracın dış kısmında kaporta ve boyasında yıpranma, paslanma, sürtme, çizik ve boya çatlağı, boya kavlaması, sol yan etek saçlarının hasarlı, sağ ön kapı kanadının eğilmiş, ön ve arka tamponda kırık olduğu, iç kısmında, göğüs ve eklentilerinin, koltukların, taban tavan ve yan kaplamaların yıpranmış olduğu, kameraları, ekran ve kent kart makinesi mevcut olup, radyo kapağının çıkmış direksiyon kolon bakalitlerinin kırık olduğu, lastiklerin yıpranmış kullanılmaz olduğu, stepnesinin olmadığı, camların, farların, stopların, ayna camlarının mevcut olduğu yan sinyallerin olmadığı, mekanik aksamı (motor-şanzıman-diferansiyel) mevcut olduğu, motorda yağ kaçağının olduğu, aracın genel görüntüsünün atıl durumda olduğu, SBM (5664) sorgusunda 17 adet hasar kaydının bulunduğu, otobüsün, M plakası olmadan mevcut hali ile piyasa rayiç değerinin 46.000,0O-TL olup, plaka ve otobüs ile birlikte toplam değeri 1.446,000,00 TL:dir.