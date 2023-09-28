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Giriş Tarihi: 29.09.2023 00:00

Güncelleme Tarihi: 29.09.2023 01:52

T.C. ŞANLIURFA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2023/1507 Esas 25/09/2023 KAMULAŞTIRMA İLANIŞanlıurfa ili , Eyyübiye ilçesi, Camikebir Mah. 303/44 parsel 1.kat 59 nolu bağımsız bölüm kayıtlı taşınmazın davalının maliki olarak bulunduğu taşınmazın Büyükşehir Belediyesi tarafından kamulaştırılmış bulunduğu ve Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin adınıza Türkiye Vakıflar Bankası Şanlıurfa Şubesine yatırılacağı ilgililere ilanen duyurulur.

Basın No: ILN01898993

#ilan.gov.tr

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T.C. ŞANLIURFA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
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