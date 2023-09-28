T.C.BAKIRKÖY 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2020/413

DAVALILAR : Ahmet Gedik- Ali Enver Gedik - Bilgi Günaydın - Hatice Fisun Altıner - Menkuze Gedik - Mustafa Lütfü Altıner - Naciye Asude Gürsoy- Nalan Gedikoğlu - Nazhan Erdiner - Penbegül Gedik - Sevim Gedikoğlu

Davacı, Merve Keskin vekili tarafından yukarıda ismi yazılı davalılar aleyhine Vasiyetnamenin Tenfizi davasının yapılan yargılaması sırasında; adresi tespit edilemeyen davalılar Ali Enver Gedik, Menkuze Gedik Ve Sevim Gedikoğlu adına 10/07/2023tarihli bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiş, bilirkişi raporunun sonuç kısmında dava konusu yapılan; İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Kartaltepe Mah., 115 ada, 28 parsel, 2.normal kat, 32.Giriş, 72/1400 arsa paylı, 5 nolu taşınmazın dava tarihi itibariyle tam hisse değerinin 750.000,00-TL, murisin ölüm tarihi itibariyle değerinin 400.000,00-TL olarak rapor edildiği anlaşılmış olmakla "Bilirkişi raporuna HMK 281 madde gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur." hususu meşruhatlı davetiye yerine geçmek üzere ilanen duyurulur.27/09/2023

Basın No: ILN01899264

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