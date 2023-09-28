T.C.MANAVGAT 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2021/394 Esas

KARAR NO : 2022/32 Karar

Tehdit, Basit Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 24/02/2022 tarihli ilamı ile 86/2. ve 106/1. maddesi gereğince 2.240 TL ADLİ PARA, 3 AY 22 GÜN HAPİS cezası ile cezalandırılan Veysi ve Sunay oğlu, 01/02/1992 doğumlu, Mardin, Ömerli, Sulakdere nüfusuna kayıtlı sanık OSMAN AKSOY'a tüm aramalara rağmen ulaşılamamış olup, adı geçene gerekçeli karar tebliği yapılamadığından ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

İş bu ilan tarihinden itibaren 7 günlük süre içerisinde mahkememize yahut mahkememize gönderilmek üzere başkaca bir mahkemeye verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine bulunulacak beyan ile sanık tarafından itiraz edilmesi ve mahkumiyet kararı verilmesi halinde CMK'nin 251/3. maddesi uyarınca yapılan 1/4 indirimin uygulanmayacağı, itirazın sanık dışındaki kişiler tarafından yapılması ve mahkumiyet verilmesi hâlinde CMK 251/3. maddesi uyarınca uyarınca yapılan 1/4 indirimin korunacağı ihtarı ile Mahkememiz nezdinde itiraz yoluna başvurulabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 21.09.2023

Basın No: ILN01899330

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