T.C. BAKIRKÖY 14. AİLE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2022/757 Esas

DAVALI :MEHMET ŞAKİR ACET - 03/03/1975 dogumlu, Memet ve Münzete oğlu, 10661822040 T.C Kimlik nolu

Davacı AYSEL ACET ile Davalı MEHMET ŞAKİR ACET arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma davası nedeniyle;

Davalı Mehmet Şakir Acet'in herhangi bir adresi tespit edilemediğinden tahkikat duruşma gününün tebliğ edilemediği, adres araştırmasında da adı geçenin adresi tespit edilemediğinden 7201 sayılı kanunun 28-29 maddeleri hükmüne binaen tahkikat duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşmanın 27/12/2023 günü saat 10:40'da yapılmasına karar verilmiştir. Belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği davalı MEHMET ŞAKİR ACET'e İLANEN tebliğ olunur.

İşbu ilan yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacaktır. 26/09/2023

Basın No: ILN01900294

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