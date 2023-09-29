T.C. MANİSA 3. İŞ MAHKEMESİ

Sayı : 2020/106 Esas 26/09/2023

Konu : İlanen Tebligat

İ L A N

MANİSA 3.İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNDEN

Davacı , SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI ileDavalı , LOGO ÇELİK ENDÜSTRİYEL TESİSLER İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ arasında mahkememizde görülmekte olan Alacak (2020/106 Esas) davası nedeniyle; Davacı SGK tarafından Ömer Özgür Gelibolu'nun 12.02.2015 tarihinde geçirmiş olduğu iş kazasına ilişkin olarak ortaya çıkan kurum zararının tazmini talepli açılan davanın yargılaması sırasında alınan 15.05.2023 tarihli Aktüerya HesapRaporuna göre " 85.045,10TL ilk peşin değerli gelirin tahsis onay tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle( diğer davalı Cemil Can 43.737,48 TL'sinden sorumlu olmak üzere),6.764,50 TL Geçici iş göremezlik ödeneği, 7.428,99TL,Tedavi gideri ile 370,93TL Eczane giderlerinin sarf ve tediye tarihlerinden itibaren işleyecek yasal faizi ile davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline" yönünde davacı vekilince talep artırım dilekçesi sunulmuş olup, iki haftalık kesin süre içerisinde; değer arttırım dilekçesine karşı beyan dilekçesini mahkemeye sunmanız ve 05.12.2023 günü saat: 09:15'de olan duruşmada hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve yokluğunuzda karar verileceği davalı LOGO ÇELİK ENDÜSTRİYEL TESİSLER İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED Şirketine (Vergi No:6090429162) 7201 sayılı Kanunun 28. maddesi gereği ilan olunur.

Basın No: ILN01899560

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