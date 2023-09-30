T.C. AYDIN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2022/356 Esas 22/09/2023

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Davacı ŞERİFE TÜRKOĞLU tarafından mahkememize açılan Ortaklığın Giderilmesi davasında, Aydın İli Koçarlı İlçesi Yeni Mahallesi150 ada 16, 17 ve 43 parseller üzerindeki ortaklığının satış suretiyle giderilmesine karar verilmesini talep etmiş olup, 22/06/2023 tarihinde yapılan keşiften sonra; Fen bilirkişi Safiye Aşık tarafından verilen 03/07/2023 tarihli raporda sonuç olarak; Dava konusu Aydın İli, Koçarlı İlçesi, Yeni mahallesi, 150 ada 16 17ve 43 nolu parsellerin mevcut 3194 sayılı İmar Kanunu göre parselin vasfı, yüzülçümü ve hissedar sayısı ve mirasçılarının hisse oranları ve parselin imar planındaki konumları ve çekme mesafeleri gibi kıstaslarla değerlendirildiğinde paydaşlar arasında parsellerin aynen taksiminin mümkün olmayıp ortaklığın satış yolu ile giderilmesinin daha doğru olacağı, İnşaat Mühendisi Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Abidin Budak tarafından verilen 10/07/2023 tarihli raporda sonuç olarak; Dava dosyasında mevcut tapu müdürlüğünden alınma tapu kaydı, mirascılık belgesi ve hissedarların hisseleri gözönüne alındığında 3194 Sayılı İmar Kanunu ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri, hisse ve hissedar adedine göre ifraz yoluyla ortaklığın giderilmesi mümkün olmayıp ortaklığın satış yolu ile giderilebileceği belirtilmiştir.Bütün araştırmalara rağmen davalılardan İsmet ve Alime'den olma 19/09/1995 doğumlu 11668707590 T.C kimlik nolu davalıve İsmet ve Alime'den olma 22/09/1985 doğumlu 11686706926 T.C Kimlik nolu davalıyapılan tüm araştırmalara rağmen tebligataelverişli bir adresi de tespit olunamadığından, adı geçenlere bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir. Bu itibarla;"Bilirkişi raporuna HMK'nun 281. Maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediği takdirde bilirkişi raporlarına karşı itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağı" hususunun ve duruşma gününün 30/10/2023 günü saat 10:10 olduğu hususunun bilirkişi raporu ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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Adres : AYDIN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ Ayrıntılı Bilgi İçin : Canan Filiz YİĞİT Zabıt Katibi

Basın No: ILN01900975

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