T.C. İSTANBUL 30. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2023/92 Esas

KARAR NO : 2023/603

Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan suçundan verilen beraat kararı Krou ve N'Guessan Salimata oğlu 1980 Fildişi d.lu. KOUASSİ HYACİNTHE HAMİAN tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karartebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin yurt geneli ilk 5 gazeteden birindeve genel internet haber sitesinde ilanen tebliğine,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 29.09.2023

Basın No: ILN01900834

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