T.C. İSTANBUL 31. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2021/438 Esas

KARAR NO : 2023/155

Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 30/03/2023 tarihli ilamı ile TCK' nun 142/2.h.2 maddesi gereğince İKİ KEZ 4 YIL 2 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan Omar ve Fatıma Zahra oğlu, 1993 doğumlu, Cezayir uyruklu, KERİM ADIM tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiş olup, hüküm özetinin ilanen tebliği yoluna gidilmesi gerekmekle;

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin BİR GAZETEDE VE İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup,

3- Hükmün tebliğinden itibaren 7 günlük yasal süre içinde Mahkemeye sunulacak, hakim havalesi taşıyan bir dilekçe veya zabıt katibine yapılacak başvuru ile İstanbul Bölge Adliyesi Mahkemesi nezdindeistinaf kanun yoluna başvurulabileceğine, süresinde istinaf edilmediği takdirde kararın kesinleşeceğine karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 28.09.2023

Basın No: ILN01900707

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