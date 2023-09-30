T.C. İSTANBUL 32. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2021/174 Esas

KARAR NO : 2023/242

Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 13/04/2023 tarihli ilamı ile 204/1 maddesi gereğince 1 YIL 8 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan Ereşan ve Rozıhal kızı, 13/01/1967 doğumlu, ENEJAN ARTYKOVA tüm aramalara rağmen bulunamamış olup, gerekçeli karar tebliğ edilemediğinden ilanen tebliğ yoluna gidilmesi gerekmekle;

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin bir GAZETEDE VE İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

3-Tebliğ tarihinden itibaren 7 günlük süre içerisinde mahkememize verilecek dilekçe ya da tutanağa geçirilmek kaydıyla Zabıt Katibine beyanda bulunulmak suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yoluna başvurulabileceğine, itiraz kanun yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceğine karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.11.09.2023

Basın No: ILN01901193

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