T.C. İSTANBUL 41. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.26027622-2021/619-Ceza Dava Dosyası 28.09.2023

Konu :

SANIK : MOHCENE SAADNI: Abdennacer ve Lamıa oğlu, 27/05/1996 ANNABA doğumlu, mah/köy nüfusunda kayıtlı. Adnan Kahveci Mahallesi, Avrupa Cad.Aktel Recidans, C Blok No:91 Beykent BeylikdüzüBeylikdüzü / İSTANBUL adresinde oturur.TC Kimlik No:99966356160

Adet veya Kullanım gereği açıkta bırakılan eşya hakkında hırsızlık suçundan sanık MOHCENE SAADNI hakkında mahkememizce yapılan yargılama sonunda;

Mahkememizin 16/11/2022 tarih ve 2021/619 Esas, 2022/540 Karar sayılı kararı ile sanık MOHCENE SAADNI hakkındaAdet veya Kullanım gereği açıkta bırakılan eşya hakkında hırsızlık suçundan TCK. 142/1-emaddesi gereğince 2 Yıl 6 Ay Hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

Dava dosyasında sanık MOHCENE SAADNI'nın tüm araştırmalara rağmen belirtilen adreslerde bulunamadığından dolayı tebligat yapılamamıştır.

Bu nedenle İlanen tebligatına karar verilmiştir.

İlan tarihinden itibaren 15 günlük kesin süre içerisindemahkememize verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması kararı yönünden İstanbul Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesinde itiraz yolu, Mahkumiyet kararı yönünden İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde İSTİNAF yoluna başvurulabileceği,aksi takdirde ilamın kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01900798

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