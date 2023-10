T.C. KÜÇÜKÇEMECE 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/885

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

43093427866 T.C. kimlik nolu dahili davalı CAN DEMİREL'in güncel adresine ulaşılamadığı, bu nedenle kendisine tebligat yapılamadığı, bu kişiye ulaşılamadığından, dava dilekçesi yerine geçerli olmak üzere duruşma tarihi olan 23/01/2024 günü saat 10:38 'da mahkememizde hazır bulunması veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi, duruşmaya gelmediği veya bir vekille kendisini temsil ettirmediği taktirde yargılamaya yokluğunda devam edileceği ve karar verileceği hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.27/09/2023

Basın No: ILN01900846

