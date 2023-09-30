T.C. ORDU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Dosya No: 2023/64 Esas Davacı Ahmet Can Öztürk tarafından, davalılar Sadiye Özcan ve arkadaşları arasında mahkememizde görülmekte olan elatmanın önlenmesi-kal davasında, davalı Işıl Çakar'a duruşma gün ve saatinin ilanen tebliğine karar verilmiş olup, duruşma günü olan 22/11/2023 günü, saat:10:20'de belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde, tarafların takip etmemesi durumunda dosyanın işlemden kaldırılabileceği, aksi halde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ihtar ve tebliğ olunur. 26/09/2023

Basın No: ILN01901121

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