T.C.İstanbul Anadolu 26. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2018/65 Esas 05/07/2023 İLANMahkememizce 01/06/2023 tarihinde;

Davanın Kabulü ile İstanbul Anadolu 7. İcra Müdürlüğünün 2017/4295 esas sayılı dosyasında takip edilen alacak yönünden, borçlu Mehmet Kalender tarafından davalı Hüseyin Avni Kalender'e 26/10/2016 tarihinde satışı yapılın İstanbul İstanbul Ataşehir Küçükbakkalköy Mahallesi 2307 parseldeki 3. Kat 8 nolu bağımsız bölüme ilişkin tasarrufun iptaline, 29.970,92 TL karar ve ilam harcının davalılardan müteselsilen tahsiline, 19.828,13 TL yargılama gideri, 82.350,00 TL nispi vekalet ücretinin davalılardan müteselsilen alınarak davacıya verilmesine,

Gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde müracaat edilmesi halinde İstinaf yolu açık olmak üzere karar verildiği davalı Mehmet Ünal KALENDER'e ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01901094

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