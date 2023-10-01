Giriş Tarihi: 02.10.2023 00:00
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İHALE İLANI
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR
|Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi yapılacaktır.
|1) Encümen Kayıt No: 5534
|2) Taşınmaza Dair Bilgiler:
|a) İli: İstanbul
|b) İlçesi: Kartal
|c) Mahallesi: Gümüşpınar
|d) Pafta No: -
|e) Ada No: 10246
|f) Parsel No: 465
|g) Yüzölçümü: 1128,75 m²
|h) Satılacak Hisse Oranı: 5479/14104 (438,49 m²)
|ı) Halihazır: İşgalli
|j) Vakfiyesi Olup Olmadığı: Yok
|k) İmar Durumu: Konut Alanı
|l) Cinsi: Arsa
|3) Muhammen Bedeli:
|14.031.680.-TL
|4) Geçici Teminatı:
|420.950,40 TL
|5) İhale Tarihi ve Saati:
|18 Ekim 2023 – Saat:11.05 Son teklif verme tarih ve saati: 18 Ekim 2023 Saat:11:00
|6) İhalenin Yapılacağı Yer:
|İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul
|7) İhale Usulü:
|2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü
|8) İhale şartnamesi:
|İhale Şartnamesi 3.000.-TL bedelle Emlak Şube Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Bakırköy / İstanbul adresinden satın alınabilir yada aynı adreste ücretsiz görülebilir.
Tel: 0212 449 33 88 Fax: 0212 449 51 33
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9) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte kapalı zarf içerisinde İhale Komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir.
|İLAN OLUNUR
Basın No: ILN01900166
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