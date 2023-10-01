T.C. ERZURUM 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2021/201 Esas

Davacılar Fatih Kotan, Ümran Kotan ileDavalılar, ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI, Yatiye İlçe Belediye Başkanlığı, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle; Davacılar Fatih Kotan ve Ümran Kotan tarafından; Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, Yeşilyayla Mahallesi 223 parselin güneyinde kalan ve 223 parsele bitişik olan 19.945,58 m2 yerin davasız ve aralıksız 20 yıl kullandığıiddiası ile zilyetliğe dayalı tapu iptali ve tescil davası açılmış olupiktisap koşullarının gerçekleşmediği hususunda itirazda bulunanların veya taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememizin 2021/201 Esas sayılı dosyasına itiraz ve müracaata bulunmaları TMK'nın 713-4 maddeleri gereğince ilan olunur. 17/07/2023

Basın No: ILN01894571

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