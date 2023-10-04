ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMUNDAN (Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı)



AKINCI HES ÜRETİM TESİSİ NEDENİYLE TOKAT İLİ, NİKSAR İLÇESİNDEKİ TAŞINMAZLARIN KAMULAŞTIRILMASI İÇİN GEREKEN VE ADRESLERİNE ULAŞILAMAYAN MALİK LİSTESİ

SIRA NO

KÖY

ADA NO

PARSEL NO MALİK BİLGİLERİ TAŞINMAZIN CİNSİ TAŞINMAZIN YÜZÖLÇÜMÜ (m²) KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ (m²)

ADI SOYADI

BABA ADI HİSSE

ORANI 1 MUTLUCA 101 16 HASAN KİRAZ AHMET TAM Tarla 3.185,16 3.185,16 2 MUTLUCA 101 31 BEKİR ÇINAR MEHMET TAM Tarla 4.996,99 4.996,99 3 MUTLUCA 101 80 SALİH KULAKSIZ MUSTAFA TAM Tarla 588,79 588,79 4 MUTLUCA 101 61

62 İBRAHİM GÜNEŞ SÜLEYMAN TAM Tarla 2.343,60

1.144,26 2.343,60

1.144,26 5



6 MUTLUCA 101 25

44 FADİME ÇAKIRGA HAYDAR 1/8

1/8 Tarla 1.075,96

4.709,04 1.075,96

4.709,04 6 MUTLUCA 101 25

44 KIYMET ÇAKIRKA HAYDAR 1/8

1/8 Tarla 1.075,96

4.709,04 1.075,96

4.709,04 7 MUTLUCA 101 25

44 YÜKSEL ZEYTUN HASAN Ver. İşt.

Ver. İşt. Tarla 1.075,96

4.709,04 1.075,96

4.709,04

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 24/10/2019 tarihli ve 8909-3 sayılı kararı ile Aydem Yenilenebilir Enerji Anonim Şirketine, Tokat ilinde işletmede olan Akıncı HES üretim tesisinde 24/10/2019 tarihinden itibaren 36 yıl 5 ay 19 gün süreyle, üretim faaliyeti göstermek üzere 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca, 24/10/2019 tarihli ve EÜ/8909-3/04347 numaralı üretim lisansı verilmiştir.Söz konusu ön lisans kapsamında yer alan üretim tesislerinin kurulabilmesi için gerekli olan taşınmazlar hakkında, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin 1 inci fıkrası ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 7 nci maddesi gereğince, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından 30/03/2023 tarihli ve 11766-3 sayılı kamulaştırma kararı verilmiştir. Kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazlardan aşağıdaki listede yer alanların maliklerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 8 inci maddesi doğrultusunda pazarlıkla satın alma usulünün uygulanması amacıyla ilgili kurumlar aracılığıyla adres araştırması yapılmış olmasına rağmen, ulaşılamamıştır.Kamulaştırılmasına karar verilen ve ekli listede belirtilen söz konusu taşınmazlarla ilgili olarak 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 8 inci maddesi doğrultusunda bu ilanın yayım tarihinden itibaren on beş gün içinde, Kurumumuzun "Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı Mustafa Kemal Mahallesi, 2078. Sokak No:4 06510 Çankaya/ANKARA" adresine başvurulması halinde, EPDK Uzlaşma Komisyonunca belirlenecek tarihte uzlaşma toplantısı yapılacaktır. Bu ilan üzerine uzlaşma toplantısına katılacağını bildirmeyen taşınmaz malikleri aleyhine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10 uncu maddesi doğrultusunda kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın Maliye Hazinesi adına tescili davası açılacaktır.Aşağıda listede yer alan taşınmaz maliklerine 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01902709

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