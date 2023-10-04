T.C. BİSMİL 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ İLAN

Sayı : 2023/380 Esas 29/09/2023 Mahkememizde görülmekte olan Olağanüstü Zamanaşımından Kaynaklı Tapu İptali ve Tescil Davası Nedeniyle; Dava konusu Diyarbakır ili, Bismil ilçesi, Yukarısalat Mahallesi 104 parsel sayılı taşınmaza ilişkin Yukarısalat mahallesi halkından Ercan KUZGINLIK adına tescili talep edildiğinden bu yerde hak iddia edenlerin son ilan tarihinden itibaren iddialarını kapsayan belgelerle birlikte 3 ay içinde mahkememize müracaatları ilanen İHTAR olunur.

Basın No: ILN01903234

#ilan.gov.tr