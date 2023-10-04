T.C. ESPİYE SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

SAYI : 2022/738 Esas

GAİPLİK KARARI

VERİLMESİ İSTENEN :NECİP USTA - 34276515272

Ali ve Ayşe oğlu, 05/12/1962 doğumlu, Giresun İli, Espiye İlçesi, Cibril Köyü nüfusuna kayıtlı 34276515272 TC Kimlik Numaralı Necip USTA'nın gaipliğine karar verilmesi için Mahkememize Aysel ALKAN tarafından dava açıldığından, TMK'nun 33. Maddesi gereğince Necip USTA hakkında bilgisi olanların Mahkememize haber vermeleri hususu 2. Kez ilanen tebliğ olunur. 13/06/2023

Basın No: ILN01903240

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