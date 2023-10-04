T.C. ESPİYE SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Giriş Tarihi: 05.10.2023 00:00
SAYI : 2022/738 Esas
GAİPLİK KARARI
VERİLMESİ İSTENEN :NECİP USTA - 34276515272
Ali ve Ayşe oğlu, 05/12/1962 doğumlu, Giresun İli, Espiye İlçesi, Cibril Köyü nüfusuna kayıtlı 34276515272 TC Kimlik Numaralı Necip USTA'nın gaipliğine karar verilmesi için Mahkememize Aysel ALKAN tarafından dava açıldığından, TMK'nun 33. Maddesi gereğince Necip USTA hakkında bilgisi olanların Mahkememize haber vermeleri hususu 2. Kez ilanen tebliğ olunur. 13/06/2023
Basın No: ILN01903240
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