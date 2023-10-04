T.C. İSTANBUL ANADOLU 7. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2022/515 Esas

KARAR NO : 2023/297

Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan yapılan yargılama sonunda verilen Mahkememizin 30/05/2023 tarih, 2022/515 Esas, 2023/297 Karar sayılı ilamı, dosyada sanık sıfatıyla bulunan Berat Ahmet KIVRAK'ın beyan ettiği adresine ve diğer tespit edilen yurt içi ikametgah adreslerine tebliğ için gönderilmiş, ilgilinin adreste "tanınmadığı" gerekçesi ile gönderilen tebligatların bila tebliğ Mahkememize iade edildiği anlaşılmıştır.

Sanık Berat Ahmet KIVRAK'ın sistemde kayıtlı MERNİS adresi bulunmadığı anlaşılmakla; gerekçeli kararın tebliğine esas olmak üzere dosyada beyan ettiği adresine ve bu adresten yapılan adres araştırması ile tespit edilen adreslerine yapılan tebligatların tebliğ edilemeden döndüğü görülmüş, bu itibarla yeni adresinin tespiti için tekrar adres araştırması yaptırıldığı ve yeni adresinin tespit edilemediği anlaşılmış olup, kişinin adresi meçhul olarak kabul edilmiştir.

Sanık Berat Ahmet KIVRAK'ın yapılan tüm aramalara rağmen tebliğ yapılabilecek bir adresinin bulunamamış olması ve adresinin meçhul olması nedeniyle, Mahkememizin 30/05/2023 tarih, 2022/515 Esas ve 2023/297 Karar sayılı ilamı ile sanık Berat Ahmet KIVRAK hakkında Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan 5237 sayılı TCK'nın 158/1.f-son, 37/1, 62, 53/1.a.c.d.e, maddeleri uyarınca netice olarak 3 yıl 4 ay hapis cezası, 1900 TL adli para cezası, infaz süresince kamu hizmetlerinden yasaklılık kararı verildiğine ilişkin iş bu hüküm özetinin,

1-7201 sayılı Kanununun 29.maddesi gereğince ülke genelinde tirajı 50.000'in üzerinde bir gazetede ve genel kategoride yer alan bir internet haber sitesinde Sanık Berat Ahmet KIVRAK için İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının son ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

3-İlanen tebliğden itibaren yedi günlük süre içerisinde Mahkememize ya da eşdeğer başka bir mahkemeye sunulacak yazılı dilekçeyle veya zabıt katibine usulünce sözlü beyanda bulunulması ve düzenlenecek tutanağın hakime onaylatması suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere, yasal süresi içerisinde kanun yolu başvurusunda bulunulmadığı takdirde hükmün kesinleştirilerek infaz edileceğine dair,

Hususlara ilişkin karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 03.10.2023

Basın No: ILN01903284

#ilan.gov.tr