T.C. KAHRAMANMARAŞ1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/268 Esas-

Davaya konu K.maraş İli Onikişubat İlçesi Kesmelitepe Mahallesinde bulunan taşınmazınFen bilirkişi Mehmet Yiğit'in 25/11/2022tarihli Bilirkişi raporunda A harfi ve B harfleri ile gösterilen yerin yüz ölçümü toplam yüzölçümleri 2667,52 M2 olduğu, (A) ile gösterilen kısmın kuzeyi : Mimar Sinan Kaplan'a ait olduğu söylenen tapusuz taşınmaz, Doğusu ; Süleyman KAPLAN a ait olduğu söylenen tapusuz taşınmaz, Batısı ve Güneyi : Yol çevrili olduğu, (B) ile gösterilen kısım kuzeyi : yol, Doğusu :Eyüp Kaplan, Güneyi : tapulama harici yerler Batısı : Ferhat Kaplan'a ait olduğu söylenen tapusuz taşınmaz olduğu taşınmazları davacı Memet ve Duran oğlu 1957 doğumlu269.........850 T.C kimlik numaralı REŞAT EVREN zilyetliğin devri yolu ile uzun bir zamandır aralıksız olarak nizasız ve fasılasız olarak kendi zilyet ve tasarrufu altında olduğundan bahisle taşınmazın adına TESCİLİNE karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Yukarıda belirtilen dava edilen bu yer hakkında herhangi bir hak iddia eden var ise, iş bu ilanın son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde Mahkememizin 2022/268 esas sayılı dava dosyasına yazılı olarak itiraz etmeleri hususu yasa gereği ilan olunur.

Basın No: ILN01903244

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