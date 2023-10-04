T.C. KAYSERİ 9.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

DAVA DİLEKÇESİ DURUŞMA GÜNÜ İLANI : 2020/355 ESAS : Davacı Milli Savunma Bakanlığı Ve Maliye Hazinesi Tarafından dahili davalı Şirzat oğlu Birol BALİN'in (T.C. 32***32) içinde bulunduğu diğer davalılar aleyhine açılan Kamulaştırma davasında dahili davalı Birol BALİN'in adresinin tüm aramalara rağmen tespit edilemediğinden Tebligat Kanununun 28.maddesi gereğince adı geçene ilanen tebligat yapılmasına karar verildiğinden;Dava dilekçesinde özetle : Kayseri ili Kocasinan ilçesi Hilal mahallesi Özlenler mevkinde bulunan 172.95 m² yüzölçümlü 6939 ada 6 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma işlemlerine başlanıldığını, parselin tamamının 12.Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı ihtiyacı için kamulaştırma planına alındığını, Kıymet Takdir Komisyonu tarafından 6939 ada 6 parsel sayılı taşınmazın m² sine 43,75 TL bedel tespit edildiğini, bu durumda Kamulaştırma Kanunun 10.maddesi uyarınca taşınmazın bedelinin tespiti ve taşınmazın Maliye Hazinesi adına tapuya tescili için dava açmak zorunda kaldıklarını, bahsi geçen kanunun 31/b maddesi gereğince taşınmazın tapu kaydına başkasına devir, ferağ ve temlik yasağını içeren şerh konulmasına karar verilmesini, yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalılara yükletilmesini talep ve dava etmiştir.

Dava dosyasının duruşmasının Kayseri 9.Asliye Hukuk Mahkemesinde 19/10/2023 günü tarihi saat 09:45 'de yapılacağından davalı Birol BALİN'e dava dilekçesinin tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde cevap vermesi , ayrıca duruşmaya bizzat katılması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi aksi halde yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği hususu ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01902677

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