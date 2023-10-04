T.C. KURTALAN SULH HUKUK MAHKEMESİ İLAN

Giriş Tarihi: 05.10.2023 00:00
Sayı : 2023/224 Esas Konu : Gaiplik Hasan Aydemir ile Şakir Aydemir arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen ŞAKİR AYDEMİR' in gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 04/09/2023 GAİP TC KİMLİK NO : 43984711388
ADI SOYADI : ŞAKİR AYDEMİR
BABA ADI : MEMET SADIK
ANA ADI : HAFİZA
DOĞUM TARİHİ : 19/09/1966
DOĞUM YERİ : KURTALAN
İKAMETGAH ADRESİ : Yenidoğan Mah. Mehmet Akif Ersoy Cad. No:98 İç Kapı No:2 Kurtalan/ SİİRT
Basın No: ILN01903247
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