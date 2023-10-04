T.C. MERSİN 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/23 Esas04/07/2023

Konu : İLAN

İ L A N

Davacı tarafça verilen 04/01/2022 tarihli dava dilekçesi ile Mardin ili Nusaybin ilçesi Doğanlı mah Cilt N:29 Hane N:56'danüfusa kayıtlı olan Mahmut ve Veziri oğlu Nusaybin 01/01/1966 doğumlu 22238480560 TC Kimlik Numaralı CEZAYİR AKAD'ın 1993 yılından bu yana kendisinden haber alınamadığını, izine rastlanmadığı Türk Medeni Kanun'nun 32. vd. maddeleri uyarınca gaipliğine karar verilmesini talep etmiş olup adı geçen CEZAYİR AKAD'ı tanıyan ve bilenlerin 2. ilanın gazetede yayımlanmasından itibaren 6 (altı) ay içerisinde Mahkememize bildirmeleri gerektiği, aksi takdirde CEZAYİR AKAD'ın gaipliğine karar verileceği ilan olunur. 04/07/2023

Basın No: ILN01902102

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