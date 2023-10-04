T.C. SORGUN SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2021/126 Esas

Davacı Rukiye Sebat vekili Av. Kübra Şahin tarafından davalılar aleyhine açılan Yozgat ili Sorgun ilçesi Dişli köyü 113 ada 30 parsel,117 ada 119 parsel, 118 ada 7 parsel, 118 ada 15 parsel, 123 ada 8 parsel, 146 ada 91 parsel, 146 ada 254 parsel, 147 ada 16 parsel, 150 ada 35 parsel, 151 ada 233 parsel, 151 ada 234 parsel, 162 ada 6 parsel, 169 ada 3 parsel, 146 ada 67 parsel sayılı taşınmazlarla ilgili Ortaklığın Giderilmesi davasında,

Mahkememizce dahili davalı Muhammet Koçoğlu' na dahili dava dilekçesinde belirtilen adresine ve mernis adresine davetiye çıkarılmış olup, tebligatın yapılamadığı, sistemde kayıtlı mernis adresinin de bulunmadığı anlaşılmıştır. Adres araştırmalarından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir

Duruşma Günü: 19/12/2023 günü saat: 09:25'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01902714

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