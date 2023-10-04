T.C. ÜNYE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/168 Esas

DAVACI : ORDU SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DAVALI : KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ ORDU

Davacı tarafından davalı aleyhine açılan Kadastro (Tespite İtiraza İlişkin) davasının yapılan yargılamasında;

Dava konusu Ordu İli, Ünye İlçesi, Yavi Mahallesi 3834 ada 61 (eski 227 parsel) parsel sayılı taşınmaza ilişkin bir hak iddia eden var ise bu ilanın yayımından itibaren 1 ay içerisinde Ünye 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2022/168 Esas sayılı dosyasına müracaatta bulunmaları İLAN OLUNUR. 26.09.2023

Basın No: ILN01903188

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