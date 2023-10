CİZRE 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Esas No : 2023/134

Karar No : 2023/129

SANIK : Hamis ZERDU- Ahmet ve Rovda oğlu, 01.01.1995 İdlib Doğ.TC No: 99227914856

Mahkememizce yapılan yargılama aşamasında kendisine hiçbir şekilde ulaşılamayan sanık Hamis ZERDU'ye ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup, mahkememizin 23/02/2023 tarih, 2023/134 Esas, 2023/129 Karar sayılı gerekçeli kararı ile; mahkememizin yetkisizliğine, dosyanın yetkili ve görevli Antalya Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verilmiştir.

İş bu gerekçeli kararın ilanen tebliğine, gerekçeli kararın sanığa tebliğinden itibaren 7 günlük süre içerisinde, mahkememize verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine sözlü beyanda bulunmak suretiyle Cizre Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere verilen karar tebliğ olunur. 22/03/2023

Basın No: ILN01903332

#ilan.gov.tr