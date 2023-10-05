SİLİVRİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2017/122 Esas

KARAR NO : 2019/76

Davacılar Ferhan Şatıroğlu, Mehmet Deniz Dağlı, Refika Nurten Dağlı vekili tarafından davalılar Cathy Anne Güzin Özkılkış, Valerie Özkılkış, aleyhine Mahkememizde açılan Tapu İptali ve Tescil davasında Yargıtay 7.Hukuk Dairesinin 14/02/2023 tarih 2022/3305 esas 2023/837 karar sayılı ilamında "bir kısım davalılardan Ali Özpulat ve arkadaşları vekilinin sair temyiz itirazlarının REDDİNE, bir kısım davalılardan Ali Özpulat ve arkadaşları vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile karar sonucunun4., 5. ve 6. bentlerinin hüküm fıkrasından çıkarılmasına, yerine 4. bent olarak; "...Harçlar Kanunu gereğince karar tarihi itibarı ile alınması gerekli21.538,14 TL karar ve ilam harcından peşin alınan 4.682,20 TL'nin (1.485,00 TL peşin harç ve 3.197,20 TL tamamlama harcının) mahsubuna, bakiye 16.855,94-TLnin davacılardan müşterek ve müteselsilen tahsili ile Hazineye gelir kaydına...", 5. bent olarak; "...Yargılama giderlerinin davacılar üzerinde bırakılmasına...", 6. bent olarak; "...Davanın niteliği gereği davacılar lehine vekalet ücreti takdirine yer olmadığına…" cümlelerinin yazılmasına, hükmün 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 438/7. maddesi gereğince DEĞİŞTİRİLMİŞ ve DÜZELTİLMİŞ bu şekliyle ONANMASINA, Kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 14.02.2023 tarihinde oyçokluğu ile karar verildiği" anlaşılmış olup, davalılardan Cathy Anne Güzin Özkılkış, Valerie Özkılkış'ın açık adres bilgileri tespit edilemediği, adı geçen Edvard kızı, Kingston 01/07/1938 doğumlu (Tc.No. 395*****294) Valerie Özkılkış ile, Toğan kızı, Newyork 18/09/1958 doğumlu (Tc.no.395*****358) Cathy Anne Güzin Özkılkış'a Yargıtay ilamının tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde Yargıtay nezdinde KARAR DÜZELTME YOLU AÇIK olmak üzere tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 21/09/2023

Basın No: ILN01903813

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