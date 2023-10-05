T.C. ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2023/361 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/12/2023 - 10:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/12/2023 - 10:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/01/2024 - 10:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/01/2024 - 10:05

Serdar ÖZDEŞ

İcra Müdür Yardımcısı

185747

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : Adana İli, Seyhan İlçesi, Yeşilyurt Mah. 9117 Ada, 2 Parsel, zemin kat,2 nolu bağımsız bölüm, arsa pay/payda 120/8382, bağımsız bölüm niteliği mesken, ana taşınmaz niteliği arsa, ana taşınmaz yüzölçümü 1.397,00 , Bağımsız bölüm toplam alanı brüt: 98,00m2, Net:84,00 m2, taşınmaz hissesi borçlu adına 1/1 olan taşınmaz üzerinde bilirkişi incelemesi yapılmış olup aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir. Konumu:İcra konusu Yeşilyurt Mahallesi 9117 ada 2 parsel nolu taşınmaza ulaşım Alpğarslan Türkeş Bulvarından sağlanmakta olup, anılan taşınmaz Yeşilyurt mahallesinde bulunmaktadır. Bölgede yol, elektrik, su, doğalgaz, kanalizasyon altyapıları hizmetleri tamamlanmış durumdadır.Taşınmazın Özellikleri: Ana gayrimenkul,tek blok olarak projelendirilmiş olup parsel üzerinde bir adet betonarme bina mevcuttur. İcra konusu daire zemin.kat 2 nolumeskendir. İcra takip konusu mesken batı cepheli olup asansör ve doğalgaz vardır. Antre+hol+salon+2 oda+ banyo+wc+balkon hacimlerinden oluşan 2+1şeklindedir. Bağımsız bölüm toplam alanı brüt: 98,00m2, Net:84,00 m2 olduğu tespit edilmiştir. Daire içi mekanik ve elektrik tesisat işleri tamamlanmış kullanılır durumdadır. Duvarlar ince sıva üzeri plastik boyalıdır. Daire içi zemin döşeme kaplaması laminat parke ve seramik kaplamadır. Islak hacimlerin duvar ve taban kaplaması seramiktir. Mutfak tezgahı mermer malzeme olup dolaplar mdf 'dir.Dairedış kapısı çelik,İç kapılar panel kapı, pencere doğramaları pwc malzemedir.Yeşilyurt Mah. 70663 Sk Umut Apt. Zemin Kat 2 Nolu B.B. Seyhan/Adana1.397,00 m2toplam alanı brüt: 98,00m2, Net:84,00 m2120/83821/1Seyhan Belediyesine göre 1/1000 ölçekli uygulama imar planı sınırları içerisinde E=2.40MAKSTAKS=0.40 HMAX=SERBESTKONUTALANIolarakgörülmektedir.2.400.000,00 TL%103/10/2023

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN01903689

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