T.C. BERGAMA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/480 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : İZMİR/BERGAMA

MEVKİİ : Koyuneli mah.,

ADA NO : 181 ada,

PARSEL NO : 11 parsel sayılı

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 1.899,58 m2

MALİKİN ADI VE SOYADI : ALİ YEŞİL-46468371818 -

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ -

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/480 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 12/09/2023

Basın No: ILN01902563

#ilan.gov.tr