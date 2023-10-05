T.C. BERGAMA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi: 06.10.2023 00:00
Güncelleme Tarihi: 06.10.2023 03:37
ESAS NO : 2023/480 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : İZMİR/BERGAMA
MEVKİİ : Koyuneli mah.,
ADA NO : 181 ada,
PARSEL NO : 11 parsel sayılı
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 1.899,58 m2
MALİKİN ADI VE SOYADI : ALİ YEŞİL-46468371818 -
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ -
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/480 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 12/09/2023
Basın No: ILN01902563
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