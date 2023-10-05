T.C. GÖLHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/307 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Dava konusu olan; Burdur İli Çavdır İlçesi Çınar Mahallesi 636ada 205 parsel sayılı tarla vasfında, yüzölçümü 6.240,59 m² olan taşınmazda 101,47 m²lik alan için davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından davalı Feden Yücel aleyhine 101,47 m²lik alanların idare adına kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından Mahkememizin 2023/307 Esas sayılı dosyasında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur. 27/09/2023

Basın No: ILN01903028

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