T.C.GEBZE 1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ TASFİYE MEMURLUĞUNDAN

DÜZELTME İLANI

DOSYA NO:2015/391 ESAS

Mahkememiz dosyasından tanzim edilen pazarlık yolu ile taşınır mal satış ilanında 16.10.2023 tarihinde Saat:14.00-14.10 arasında ihalesi yapılacak olan 41 M 3166 TİCARİ HAT PLAKASI sehven 41 M 316ve KDV oranı %18 olarak yine 16.10.2023 tarihinde Saat:14.20-14.30 arasında ihalesi yapılacak olan 41 M 3166 plakalı aracın KDV oranı sehven %18 olarak yazılmışsa da ticari hat plakasının 41 M 3166 ve KDV oranının %20 olarak düzeltildiği yine41 M 3166 plakalı aracın KDV oranının %20 olarak düzeltildiği hususu ilan olunur.

Basın No: ILN01903799

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