T.C. DENİZLİ 4. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/21 Tereke

Denizli ili, Acıpayam ilçesi, Yeşilyuva mah/köy 65 Cilt, 754 Aile sıra no sırada nüfusa kayıtlı 05.03.1959 doğumlu 29.07.2022 tarihinde vefat eden müteveffa Şükran EREN'in mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedildiğinden ve TMK.nın 612. Maddesi gereğince terekenin re'sen defterinin tutulmasına başlanmış bulunduğundan,

Kefalet sebebiyle alacaklıları da dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte hakimliğimize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde TMK.nın 621. Maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen ne de terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK.nın 621. Maddesi uyarınca ilan olunur.

Basın No: ILN01904809

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