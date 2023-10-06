T.C. EMET ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO: 2023/292-294-296-298-300-302-392-394-396-398-400-402 esas sayılı dosyaları

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından mahkememizin; 2023/292 Esas sayılı dosyasından davalılar Ahmet Gülden, Gönül Gülden, Mehmet Gülden, Nimet Özgen aleyhine Kütahya ili, Emet ilçesi, Kapaklıca Mah. 532 ada 10 parsel sayılı 1831,42 m² lik taşınmazın5,29 m²'lik kısmında,

2023/294 Esas sayılı dosyasından davalılar Halime Sarıköle, Hasibe Ada, Mehmet İğdeköylü, Mehmet Özkara, Ayşe Merdan, Emine Özkara aleyhine Kütahya ili, Emet ilçesi, Kapaklıca Mah. 532 ada 13 parsel sayılı 5553,34 m² lik taşınmazın15,89 m²'lik kısmında,

2023/296 Esas sayılı dosyasından davalılar Ayşe Ural, Hatice Tezbaşar, Hatice Ural, Mustafa Ural, Mehmet Ural aleyhine Kütahya ili, Emet ilçesi, Kapaklıca Mah. 532 ada 37 parsel sayılı taşınmazın 768,14 m² lik kısmında,

2023/298 Esas sayılı dosyasından davalılar Zehra Taş, Cemile Karaca, Esra Bakır, İbrahim Karaca, Saide Zengin aleyhine Kütahya ili, Emet ilçesi, Kapaklıca Mah. 532 ada 30 parsel sayılı 991,34 m² lik taşınmazın5,2 m²'lik kısmında,

2023/300 Esas sayılı dosyasından davalılar Murat Macır, Mustafa Macır, Süleyman Macır, Fatma Doğan, Fatma Kazan, Hatice Çekgel, Havva Bülbül, Havva Macır, Lütfiye Kesgin, Mustafa Espey, Munise Macır, Yusuf Macır aleyhine Kütahya ili, Emet ilçesi, Kapaklıca Mah. 528 ada 10 parsel sayılı taşınmazın 133,32 m²'lik kısmında,

2023/302 Esas sayılı dosyasından davalı Sıdıka Kabadayı aleyhine Kütahya ili, Emet ilçesi, Kapaklıca Mah. 528 ada 16 parsel sayılı taşınmazın116,14 m²'lik kısmında,

2023/392 Esas sayılı dosyasından davalılar Ahmet Demircan, Umahan Tuna, Fadime Güngör, Havva Dağdelen, Emine Dağdelen, Şerife Saltık, Elmas Demircan aleyhine Kütahya ili, Emet ilçesi, Umutlu köyü. 101 ada 516 parsel sayılı 1207,85 m² lik taşınmazın5,76 m²'lik kısmında,

2023/394 Esas sayılı dosyasından davalılar İbrahim Kurt, Ahmet Kurt, Havva Benli aleyhine Kütahya ili, Emet ilçesi, Umutlu köyü. 101 ada 480 parsel sayılı taşınmazın576,15 m²'lik kısmında,

2023/396 Esas sayılı dosyasından davalılar Yusuf Kaya, Eyüp Kaya, Abdullah Kaya, Nazife Kaya aleyhine Kütahya ili, Emet ilçesi, Umutlu köyü. 101 ada 285 parsel sayılı 500,56 m² lik taşınmazın5,76 m²'lik kısmında,

2023/398 Esas sayılı dosyasından davalılar İbrahim Dilsiz, Bayram Dilsiz, Bahar Dilsiz, Abdullah Dilsiz, Gülten Dilsiz, Himmet Dilsiz aleyhine Kütahya ili, Emet ilçesi, Umutlu köyü. 101 ada 286 parsel sayılıtaşınmazın359,85 m²'lik kısmında,

2023/400 Esas sayılı dosyasından davalılar İbrahim Dilsiz, Bayram Dilsiz, Bahar Dilsiz, Abdullah Dilsiz, Gülten Dilsiz, Himmet Dilsiz, Mehmet Dilsiz, Musa Dilsiz, Medine Dilsiz, İsmail Dilsiz, Aysel Doğan, Fatma Aksoy, Emine Deve, Şerife Dilsiz aleyhine Kütahya ili, Emet ilçesi, Umutlu köyü. 101 ada 289 parsel sayılıtaşınmazın525,17 m²'lik kısmında,

2023/402 Esas sayılı dosyasından davalı Ayşe Gülmez aleyhine Kütahya ili, Emet ilçesi, Umutlu köyü. 101 ada 290 parsel sayılı 855,66 m²'lik taşınmazın 5,29 m² lik kısmında,

Kamulaştırmayı yapan kurumun TEDAŞ Genel Müdürlüğü olduğu, davalıların 30 gün içerisinde kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıda iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği, davalıların kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıdan iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açmak istemesi halinde husumeti TEDAŞ Genel Müdürlüğü'ne yöneltmesi gerektiği, Davalıların yukarıda da yazılı şekilde idari yargıda iptal davası açtığında, dava açtığını ve yürütmenin durdurulması kararı verildiğini belgelendirip mahkemeye bu belgeleri vermesi, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırılan parselin kamulaştırmayı yapan TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği, Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin davalı adına açtırılacak T.C. Ziraat Bankası Emet Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi ilan olunur.

Basın No: ILN01904540

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