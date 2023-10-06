T.C. GAZİOSMANPAŞA 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2019/1074 Esas İLAN

T.C. GAZİOSMANPAŞA 4. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2019/1074 Esas

Davacılar vekili Av. İsmail KUŞDOĞAN tarafından davacı Bağdat PİRE'nin abisi olan Yıldıran PİRE'nin (TC:43588150712) gaipliği talebi ile açılan davada Ünzile PİRE'nin mernis adresinin bulunmadığı ve mahkememizce başkaca adresi de tespit edilemediğinden gerekçeli kararın kendisine ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememiz dosyasının Gerekçeli Kararının adresi meçhul olan 43573151212 T.C. Kimlik Numaralı mirasçı ÜNZİLE PİRE'ye tebliği yerine geçerli olmak üzere ilan edilerek, ilan tarihinden itibaren 7 (yedi) gün sonra tebliğ yapılmış sayılmak üzere ilanen tebliğ olunur.19/06/2023

Basın No: ILN01904589

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