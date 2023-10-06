T.C. İSTANBUL ANADOLU 15. İCRA CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.15167431-2021/172-Ceza Dava Dosyası 20.09.2023 İLAN

Sanığın Duruşmaya Celbi Müzekkeresi

DOSYA NO : 2021/172

MÜŞTEKİ : ZÜMRÜT SUNİ DERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

VEKİLİ : AV. ZEKERİYE AYAZ

SANIK : ANVAR TURSUNOV (Kimlik No: AA6716895), Doğum Tarihi: 30/05/1977 Doğum Yeri:Namangan Bölgesi

Müşteki ZÜMRÜT SUNİ DERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından aleyhinize açılan çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme suçundan yapılan yargılamada mahkememizde verilen ara karar gereğince;

Mahkememizce dava dilekçesinde ve ticaret sicilde belirtilen adreslerinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup adreslere tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 07/11/2023 günü saat11:04'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi vekille temsil ettirmeniz 4814 sayılı K. Değişik 3167 sayılı Kanunun 16/b-4 ve 5271, CMK.'nın 145.147. 191. 195. 253 maddeleri, İİK'nın 349. Maddesi gereğince duruşmaya gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda duruşma yapılıp karar verileceği tebliğ olunur.

Basın No: ILN01904597

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