T.C. İZMİR 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi: 07.10.2023 00:00
ESAS NO : 2022/593 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : İzmir
MEVKİİ : Konak İlçesi, Kocakapı Mah.
ADA NO : 11228
PARSEL NO : 1
MALİKİN ADI VE SOYADI: Hülya ÖN
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2022/593 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 02/01/2023
Basın No: ILN01904927
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