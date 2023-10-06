T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2023/70 ESAS

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/11/2023 - 14:14

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/12/2023 - 14:14 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/12/2023 - 14:14

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/12/2023 - 14:14

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri :İzmir İl, Gaziemir İlçe, Sakarya Mahallesi, 1246 Ada, 3 Parsel, Zemin Kat,7 giriş, 2 nolu bağımsız bölümdeki taşınmazda borçlunun tam hissesi ) 12/05/2023 tarihli Bilirkişi Raporuna Göre; Kıymet takdiri istenilen bağımsız bölümün kullanım alanı net 97 m2, brüt 112 m2?dir. Mesken 2+1 olup 22 Sokağa cephelidir. Meskenin balkonu camekan ile kapatılmıştır. Meskende borçlunun eşi Züleyha Esen hazır bulunmuş içinden ve dışından görüntü alınmıştır. Mesken içerisinde ıslak zeminler seramik, diğer zeminler laminant parke kaplıdır. Mesken doğalgaz ile ısıtılmaktadır. Binanın 29.03.2011 tarihinde yapı ruhsatı almış olduğu Tapu Müdürlüğü sistemindeki projesinde mevcut ruhsat kaşesinden anlaşılmıştır. Taşınmazın satış değerlerinin tespitinde, emsal karşılaştırma yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntemde, yakın dönemde pazara çıkartılmış ve satılmış benzer gayrimenkuller dikkate alınarak, gayrimenkul Pazar değerini etkileyebilecek bütün unsurlarla sentez oluşturularak değerleme yapılmıştır. Bulunan emsaller, kullanım amacı, kullanım alanı büyüklüğü, imar durumu, kat karşılığı oranları, taşınmazın bulunduğu bölgeye olan arz/talep durumu, ülkenin ve bölgenin içinde bulunduğu ekonomik koşullar, şerefiye gibi kriterler ve bölgede daha önceden hazırlanmış değerleme raporları, değerleme konusu gayrimenkul ile karşılaştırılmış, çevredeki emlak pazarının güncel değerlendirmesi için emlak pazarlama firmaları ve mal sahipleri ile görüşülmüştür. Söz konusu gayrimenkulün özellikle konumu ve ulaşım imkânları dikkate alınmış, kat karşılığı oranları ve emsallere göre değerleme yapılıp, karşılaştırılarak değer tespiti desteklenmiştir. 629,00 m2 yüzölçümü, 560/9592 arsa payı, Gazi Mahallesi. 22 Sokak . No:7 Daire No:2, Gaziemir / İZMİRKıymeti : 2.000.000,00 TLKDV Oranı : %1Kaydındaki Şerhler: Diğer : Beyan: yönetim planı : 31/05/2011 tarih ve 3173 yevmiye

29/09/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN01905074

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