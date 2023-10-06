T.C. ÜRGÜP SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/898 Esas

Davacı, Nevzat KESKİN ile Davalılar, Ayşe İÇÖZ, Belkizar DİRİCAN, Cemile ERTUNÇ, Elmas ÖZÇUBUK, Gülseren DİRİCAN, Hacer İÇÖZ, Hasan DİRİCAN, Hayrettin DİRİCAN, Lütfiye DİRİCAN, Medine DİRİCAN, Mehmet DİRİCAN, Mürüvvet BEDİRHANBEYOĞLU, Osman ERTUNÇ, Osman KESKİN, Pınar ERTUNÇ, Salahattin DİRİCAN, Sami MURAT ERTUNÇ, Songül FINDIK, Suna YAMUK aleyhine açılan Nevşehir ili Ürgüp ilçesi Karacaören Köyü 173 ada 41, 43, 464 ve 738 parsel, 167 ada 48 ve 51 parsel, 177 ada 56 parsel, 118 ada 17 parsel, 175 ada 7 ve 21 parsel, 370 ada 7 parsel, 369 ada 34 parsel sayılı taşınmazlar üzerinde bulunan Ortaklığın Giderilmesi (Elbirliği Mülkiyetinde (Sözleşmeden Doğan)) davasının yapılan yargılamasında;

Sayın Pınar ERTUNÇ Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış ancak tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

1-İkamet adresi kesin olarak bilinmeyen davalı Pınar ERTUNÇ'a "19/01/2024 günü saat: 09.30'da yapılacak olan duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği, işbu tebliğden itibaren iki haftalık yasal süre içinde cevap ve delillerinizi sunmanız ihtar ve tebliğ olunur." hususu,

2-Duruşma Günü: 19/01/2024 günü saat: 09.30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.M.K.'nun 147. maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 05/10/2023

Basın No: ILN01904964

#ilan.gov.tr