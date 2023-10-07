T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 13. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/229

DAVALI : VEFA TURHAN - 3057****506

Davacı Denge Varlık Yönetimi A.Ş tarafından aleyhinize açılan tasarrufun iptali davasında davacı tarafça, Türk Ekonomi Bankası'ndan çekmiş olduğunuz krediyi geri ödememeniz sebebiyle alacağın davacı şirkete temlik edildiği, alacaklılardan mal kaçırmak amacıyla dava konusu Halkalı Mahallesi, 648 ada, 2 parsel, 49 nolu bağımsız bölümü davalı Ozan Sümer'e muvazaalı olarak devrettiğiniz iddia edildiğinden, davacı şirketçe alacağın tahsili amacıyla davalılar arasında yapılan tasarrufun iptali ve dava konusu taşınmazın satışı için cebri icra yetkisi talep etmiştir.

Mahkememizin 15/09/2023 tarihli duruşmasında alınan ara karar uyarınca; mahkememizce, dava dilekçesinde belirtilen adresinize ve mernis adresinize ön inceleme duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adreslerde tanınmadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

6100 sayılı HMK'nın 139. maddesi gereğince belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrünüz olmadan ön inceleme duruşmasına gelmediğiniz ve karşı tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, iş bu ilanın yayımlanmasından sonraki 2 haftalık kesin süre içinde davaya cevap verebileceğiniz ve delil ile belgeleri mahkememize sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız, bu hususların verilen 2 haftalık süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delillere dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız ihtarı ile 13/12/2023 günü 11:20'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde H.M.K.'nın 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve ön inceleme duruşmasına davet tutanağı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.22/09/2023

Basın No: ILN01905383

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