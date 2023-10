T.C.İSTANBUL17. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

(DENİZCİLİK İHTİSAS MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO: 2022/294

İLAN METNİ

DAVALI: DEVONSHIRE TRADE INC.

Davacı Şenol Turan ile Davalı Muhlis Doster ve Davalı Devonshıre Trade INC. arasında mahkememizde görülmekte olan Alacak davasında;Mahkememizce aldırılan 26/09/2023 tarihli bilirkişi raporunda, "Davacı Şenol Turan ile davalı Muhlis Doster veya Devonshire Inc. arasında bir satış sözleşmesi kurulduğunun kabul ve iddia edilemeyeceği, bu sebeple davacının herhangi bir satış sözleşmesine dayalı olarak satış bedelinin kısmen veya tamamen ödenmediği iddiası ile davalılara karşı bir dava açmasının mümkün gözükmediği; dava konusu ihtilafın hukukî niteliği ile taraflarca ileri sürülen taleplerin hukukî dayanağının ilgili mahkemece re'sen belirlenmesinin hukukî bir gereklilik olduğu; bu sebeple mahkemelerin taraflarca yapılan hukukî nitelendirmeler ile bağlı kabul edilemeyeceği; taraflarca ileri sürülen talepler ile bu taleplere dayanak olarak gösterilen hukukî olay ve olgular dikkatle incelendiğinde davacı Şenol Turan ile davalı Muhlis Doster arasında temel (âdi) ortaklık ilişkisi kurulmuş olduğu; M/V Argo isimli geminin bu âdi ortaklığa sermaye olarak konulduğu; bu ilişkide davacının 1300 hisseye davalının ise 8700 hisseye sahip kabul edilebileceği; diğer davalı Devonshire Inc/in söz konusu temel ortaklık ilişkisine ait olduğu tereddütsüz olan M/V Argo isimli gemiyi inançlı işlem çerçevesinde kendi mülkiyetinde bulundurduğu ve bu geminin işletilmesi suretiyle ekonomik bir menfaat elde etmek ve bu menfaati âdi ortaklığa aktarmaktan sorumlu olduğu; bu çerçevede söz konusu hukukî ilişkinin aynı zamanda ÇİFTE ORTAKLIK özellikleri gösterdiği; temel (âdi) ortaklığa hissedar olarak katılmış olan Muhlis Doster'in aynı zamanda organ şirketin tek yetkili temsilcisi olduğu ve bütün iş - işlemlerin onun tarafından yürütüldüğü; temel (âdi) ortaklığın kuruluş sebebi olan M/V Argo gemisinin davacı âdi ortağın bilgi ve onayı olmaksızın organ şirket ve diğer ortak Muhlis Doster tarafından hurdaya ayrılması sebebiyle, temel (âdi) ortaklığın amacının gerçekleşmesinin imkânsız hâle geldiği ve âdi ortaklık ilişkisinin sona erdiği; bu durumun davacı Şenol Turan'a âdi ortaklığın tasfiyesi ile katılım payının değer olarak kendisine iadesini talep hak ve yetkisi bahşettiği; inceleme konusu dava dosyasında ileri sürülen taleplerin bu kapsamda değerlendirilmesinin isabetli olacağı; Sayın Mahkeme'nin öncelikle söz konusu âdi ortaklığın tasfiyesini gerçekleştirecek bir tasfiye yetkilisi atamasının isabetli olacağı; bu yetkilinin hazırlayacağı bilanço esas kabul edilerek davacı taleplerinin değerlendirilmesinin hukukî açıdan daha isabetli olacağı; bütün bu tespitlerle bağlantılı olarak âdi ortaklık ilişkisinde "yabancılık" unsurunun dahi bulunmadığı; M/V Argo gemisinin İstanbul'da Devonshire Inc.'e teslim edilmiş olması sebebiyle âdi ortaklık sözleşmesinin de İstanbul'da kurulmuş kabul edilebileceği (hatta faaliyet merkezinin dahi İstanbul kabul edilebileceği); ayrıca davalı konumundaki Muhlis Doster'in kanunî ikametgah adresinin de İstanbul'a bulunması ve ayrıca âdi ortaklık sermayesinin "ticari gemi" olması sebebiyle sayın mahkemenin bu dava açısından görev veya yetki sorununun da bulunmadığı ve davaya bakabileceği" yönünde görüş bildirilmiş olup, "Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediği taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağı ile 26/12/2023 günü saat 13:35'de icra edilecek duruşmanın sözlü yargılama duruşması olabileceği, sözlü yargılama duruşmasında hazır bulunması, aksi takdirde HMK.'nun 186.maddesi gereğince yokluğunda hüküm verileceği hususu '' davalı Devonshıre Trade INC.'ne tebiğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 27/09/2023

Basın No: ILN01905983

#ilan.gov.tr