T.C. ALAÇAM SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Sayı : 2022/432 Esas

TMK'nun 594.maddesi ile " miras bırakanın mirasçısı bulunup bulunmadığı veya mirasçıların tamamı bilinmiyorsa, sulh hakimi uygun araçlarla ve bir ay ara ile iki defa ilan yapıp hak sahiplerinin son ilandan başlayarak en geç bir yıl içinde mirasçılık sıfatlarını bildirmeye çalışır. İlan süresinde kimse başvurmazsa ve sulh hakimi de hiçbir mirasçı tespit edememişse, miras sebebiyle istihkak davası açma hakkı saklı kalmak üzere miras Devlete geçer" düzenlemesi getirildiği, ( dosya kapsamında bulunan nüfus kayıt örneklerine) göre miras bırakan 36392093948 TC kimlik numaralı Hafize PİLİÇ'in üst soy mirasçılarının tespit edilemediği ilanen duyurulur."

Basın No: ILN01889150

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