T.C. İSTANBUL 45. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/148 Esas

DAVALI : MADIHA DİLARA KARAYEM-(71.......120) ve diğerleri ...

Davacılar tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Tespitten Önceki Hukuki Sebeplere Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce Davalı Madiha Dilara Karayem içinçıkartılanyurt içi ve yurt dışı adresine tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Haraçcı Kara Mehmet Mah., 238 pafta, 1019 Ada 31 ve 32 parsel adresine kain taşınmazların tapu kaydının iptali ile miras payları oranında davacılar adına ve lehine tesciline mümkün olmadığı takdirde tazminat tutarının davalılardan alınarak hisseleri oranında davacılara verilmesi istemine yönelik açılan davada dava dilekçesi veyazılı usul tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davalı Madiha Dilara Karayem'a dava dilekçesi ve yazılı usul tensip zaptının tebligat yerine geçmek üzere iş builanınilan tarihinden itibaren 7 gün sonra başlamak üzere 2 haftalık kesin sürede davaya cevaplarınızı, itirazlarınızı ve delillerinizi H.M.K 126 Maddesi uyarınca gereği davacı sayısı kadar suretleri ile mahkemeye ibraz etmeniz, cevap vermediğiniz taktirde, dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağınız, iki haftalık cevap süresi içinde ilk itirazlarını bildirebileceği, karşı dava açabileceğiniz hususu ile birlikte Dava Dilekçesi ve yazılı usul tensip zaptı Tebligat Kanunu'nun 28.maddesi gereği ilan ilanen tebliğ olunmakla : Tebligat Kanunun 31. Maddesi gereğince ilanın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağı tarafınıza ihtar olunur. 19/09/2023

Basın No: ILN01906898

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