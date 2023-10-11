T.C. BODRUM 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2021/759

DAVALI : CEMİL AZİZ GÜRBÜZER

Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesi: Muğla ili,Bodrum ilçesi,Peksimet Mahallesi, Bozdağmevkii,157 ada, 1 parsel'de kayıtlı kat mülkiyetli 1/32 arsa paylı (6) bağımsız bölüm numaralı taşınmaz ile 1973 model 48 TU 793 plaka sayılı Tofaş marka Murat 124 model otomobil üzerindeki ortaklığın satış yoluyla giderilmesini talep etmiştir. Duruşma Günü: 14/12/2023 günü saat: 09:48'da duruşmada hazır bulunmanız belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz, geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01907245

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